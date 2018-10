Empfehlung - Zwei Verletzte bei Unfall auf der A 31

Schüttorf Zu einem Verkehrsunfall ist es am Samstagnachmittag auf der Autobahn 31 zwischen dem Schüttorfer Kreuz und der Anschlussstelle Schüttorf-Ost gekommen. Nach ersten Angaben der Polizei befuhr ein mit vier Personen besetzter Wagen aus dem Landkreis Rastatt in Baden-Württemberg die Autobahn in Fahrtrichtung Oberhausen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Fahrer von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und kam anschließend auf der Fahrbahn zum Stillstand. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Motor herausgerissen. Auch die Dachbox wurde abgerissen. Der Fahrer, Jahrgang 1970, und ein Kind, Jahrgang 2014, wurden bei dem Unfall leicht verletzt und vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Die Beifahrerin, Jahrgang 1976, und ein weiteres Kind, Jahrgang 2011, blieben unverletzt. Die Ortsfeuerwehr Schüttorf war mit vier Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort. Da sich die Insassen eigenständig aus dem Auto befreien konnten, musste die Feuerwehr nicht eingreifen. Die Kameraden sicherten die Unfallstelle ab. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/zwei-verletzte-bei-unfall-auf-der-a-31-263059.html