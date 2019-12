Empfehlung - Zwei Unfälle mit viel Blechschaden auf der A30 bei Schüttorf

Schüttorf Zu zwei Unfällen innerhalb kurzer Zeit ist es am Mittwochnachmittag auf der Autobahn 30 in Höhe Schüttorf gekommen. Wie die Polizei auf GN-Nachfrage berichtet, hatte zunächst gegen 16.15 Uhr ein 31-jähriger Lastwagenfahrer das Stauende übersehen. Der LKW krachte in einen anderen stehenden Lastwagen, dabei wurde der 47-jährige Fahrer leicht verletzt. Durch den Aufprall wurden Teile der Ladung beider Fahrzeuge auf der Fahrbahn verstreut. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/zwei-unfaelle-mit-viel-blechschaden-auf-der-a30-bei-schuettorf-334462.html