Zwei Haftbefehle: Niederländer in Schüttorf festgenommen

Schüttorf Am frühen Freitagabend gelang es den Beamten der Autobahnpolizei Lingen, zusammen mit Streifenwagenbesatzungen der Polizeistation Bad Bentheim und des grenzpolizeilichen Teams, einen Niederländer auf der A31 in Höhe Schüttorf festzunehmen.

„Nachdem der 38-jährige Niederländer durch eine unsichere Fahrweise auf der A31 aufgefallen war, sollte er durch die Polizeibeamten einer Kontrolle unterzogen werden. Noch bevor der Betroffene angehalten werden konnte, touchierte er mit seinem Pkw Seat im Bereich Emsbüren leicht die Leitplanken, was ihn aber nicht zum Anhalten bewog“, berichtete die Polizei am Samstagmorgen. „Erst einige Kilometer weiter konnte das Fahrzeug gestoppt und kontrolliert werden.“

Bei der Überprüfung des Niederländers stellte sich heraus, dass dieser unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss stand und bereits wegen diverser Delikte mit zwei Haftbefehlen in Deutschland gesucht wurde. Auch eine Fahrerlaubnis konnte er nicht vorweisen. „Er wurde noch vor Ort festgenommen und später zwecks Haftantritt der Justizvollzugsanstalt in Lingen zugeführt“, so die Polizei.