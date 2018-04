Empfehlung - Zwei Fahrzeuge prallen in Schüttorfer Innenstadt zusammen

gn Schüttorf. In der Schüttorfer Innenstadt sind am Donnerstagabend gegen 17 Uhr zwei Autos auf dem Nordring zusammengestoßen. Ein „VW Polo“ überquerte den Nordring, um in die Färberstraße einzubiegen. Dabei übersah der Fahrer die Vorfahrt eines „Opel Corsa“. Es kam zum Zusammenstoß. Der „Corsa“ prallte in die Fahrerseite des „VW Polo“, der Fahrer wurde in seinem Wagen eingeklemmt. Die Freiwillige Feuerwehr Schüttorf rückte an und schnitt den Fahrer aus dem Auto. Mitarbeiter einer Arztpraxis in der Nähe kümmerten sich um die verunfallte Corsa-Fahrerin bis die Rettungskräfte eintrafen sowie währenddessen. Das ermöglichte es den Einsatzkräften der Feuerwehr, den Polo-Fahrer aus dem Fahrzeug zu befreien. Sowohl er als auch die Corsa-Fahrerin wurden bei dem Unfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Nordring war vorübergehend gesperrt, es kam zu Verkehrsbehinderungen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/zwei-fahrzeuge-prallen-in-schuettorfer-innenstadt-zusammen-233974.html