Empfehlung - Zurückgeblättert: Zweierlei Rezepte in einem alten Buch

Schüttorf/Nordhorn. Über einen „kleinen Schatz“ im Bestand des Kreis- und Kommunalarchivs in Nordhorn freut sich Archivar Christian Lonnemann: Von einem Schüttorfer, der inzwischen in Bielefeld lebt, hat er ein außergewöhnliches Rezeptbuch überlassen bekommen. Jacobus Elias Scott hat dieses Buch im Jahr 1737 handschriftlich und größtenteils in niederländischer Sprache verfasst. Es enthält allerlei Koch- und Backrezepte, zum Beispiel für Fisch- und Fleischgerichte, aber auch für Süßspeisen. Nicht selten sind in den Rezepten exotische Zutaten aufgelistet, sodass auch deutlich wird, welche Waren bereits in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts offensichtlich ihren Weg in die Niederlande und bis in unsere Region nahmen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/zurueckgeblaettert-zweierlei-rezepte-in-einem-alten-buch-232992.html