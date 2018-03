Empfehlung - Zuhause für Schüttorfer Streunerkatzen gesucht

Schüttorf. In Teilen von Schüttorf hat sich die Vermehrung von streunenden Katzen zu einem Problem entwickelt. Darauf machen die Katzenfreunde Bad Bentheim, Schüttorf aufmerksam, die sich der Fälle angenommen haben. Konkret geht es aktuell um rund 15 Katzen, die in der Nähe der Oberschule im Bereich der Wilhelmstraße einen Futterplatz haben. „Es haben sich schon mehrere Anwohner beschwert. Die Katzen brauchen so schnell wie möglich ein neues Zuhause“, berichtet Ingeburg Krawietz aus dem Katzenfreunde-Vorstand. Aktuell kümmert sich die Bad Bentheimerin zusammen mit den beiden Schüttorferinnen Maike Greiner und Monique Lübke um die Versorgung der Katzen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/zuhause-fuer-schuettorfer-streunerkatzen-gesucht-228302.html