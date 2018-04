Empfehlung - Zugmaschine brennt in Schüttorf aus

Schüttorf. Die Zugmaschine eines Sattelzuges ist in der Nacht zu Freitag an der Fichtenstraße in Schüttorf ausgebrannt. Die Freiwillige Feuerwehr Schüttorf, die um 2.54 Uhr alarmiert wurde, konnte die Ausbreitung des Brandes auf den gesamten Lkw verhindern. Wie Kreisbrandmeister Uwe Vernim erklärte, habe beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte die Zugmaschine komplett in Flammen gestanden. Sie sei gelöscht worden, bevor sich der Brand ausbreiten konnte. „Wir haben die Plane des Aufliegers geöffnet und vorsorglich die Ladung - mehrere Tonnen Silo-Dung – mit Wasser geflutet.“ Die untere Wasserbehörde wurde eingeschaltet, da das Löschwasser-Schaumgemisch ins Erdreich eingedrungen war. Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und 28 Kräften im Einsatz. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/zugmaschine-brennt-in-schuettorf-aus-231535.html