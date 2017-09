Empfehlung - Zünftiges Wochenende in Schüttorf

gn Schüttorf. Richtig „rund“ geht es am Wochenende in Schüttorf. Der „Pluspunkt Schüttorf“ lädt für Sonntag zu den „Pluspunkt Wies’n“ ein, mit „Hau den Lukas“, Kuhmelken, Maßkrugstemmen, Wettnageln, Seppelhutwerfen, Maßkrugschieben, Ochsenrodeo und mit einem großen Biergarten an der Kirche mit bayerischer Blasmusik von den „Toggenburgers“. Nostalgische Marktstände mit Dosenwerfen, Entenangeln, Pferdederby und Nostalgiekarussell bereichern das Angebot. Von 13 bis 18 Uhr laden zudem im Rahmen des verkaufsoffenen Sonntags die Geschäfte der Innenstadt zum Shoppen und Bummeln ein.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/zuenftiges-wochenende-in-schuettorf-206678.html