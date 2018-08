Empfehlung - Zirkus und Ferienbetreuung: Hochbetrieb am „Komplex“

Schüttorf Hochbetrieb herrscht in dieser Woche rund um das Schüttorfer „Komplex“. Denn neben dem Ferienhort, der seit fünf Wochen im Unabhängigen Jugendzentrum angeboten wird, gastiert seit Montag auch der Kinder-Mitmach-Zirkus „Seifenblase“ auf der Wiese an der Mauerstraße. In jeder freien Ecke ist etwas los. So werden Keulen durch die Luft geworfen, große Menschenpyramiden gebaut, Akrobatik geübt oder Stäbe gewirbelt. Insgesamt 43 junge Artisten studierten ihre Tricks ein und bereiteten sich auf den großen Auftritt vor.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/zirkus-und-ferienbetreuung-hochbetrieb-am-komplex-245107.html