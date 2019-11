Empfehlung - Zahl der Schüttorfer „Stadtradler“ wächst

Schüttorf Das „Stadtradeln 2019“ ist auch in der Samtgemeinde Schüttorf auf große Resonanz gestoßen. Bei der vierten Teilnahme an der Aktion zum Klimaschutz konnten sich die Verantwortlichen im Schüttorfer Rathaus über neue Bestwerte freuen. Insgesamt nahmen 418 Radfahrer am „Stadtradeln“ teil und fuhren dabei 63.881 Kilometer zusammen. „Wir konnten die Zahl der Teilnehmer im Vergleich zum letzten Mal deutlich steigern“, hob Organisator Jan Stockhorst bei der Ehrung der aktivsten Teilnehmer im Rathaus hervor. Im Jahr 2017 waren noch 335 Radler an den Start gegangen. Die Wahl des Fahrrads als Verkehrsmittel sorgte für eine theoretische CO2-Ersparnis von 9,1 Tonnen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/zahl-der-schuettorfer-stadtradler-waechst-330325.html