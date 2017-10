Wurstdosen am Rheiner Damm in Samern entsorgt

Samern. In der Nacht von Freitag auf Sonnabend haben Unbekannte am Rheiner Damm in Samern hunderte Wurstdosen entsorgt. „Mein ganzer Kofferaum war voll“, sagt Bürgermeister Marco Beernink, der von einem Sameraner auf die illegale Entsorgung aufmerksam gemacht wurde und daraufhin den Müll einsammelte. „Morgens hatte schon einmal jemand was gesammelt“, berichtet er. Trotzdem sei eine große Anzahl Dosen zusammengekommen. „Das waren bestimmt 40 Papppaletten“, sagt Beernink. Rückschlüsse auf den Entsorger gebe es nicht. Die Würste seien wahrscheinlich ein polnisches Produkt und 2015 abgelaufen. „Wir haben mal eine geöffnet, das roch nicht“, sagt Beernink, trotzdem werden die Dosen sicherheitshalber vom Bauhof fachgerecht entsorgt. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten sich bei Beernink zu melden.

Karte