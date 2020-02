/ Lesedauer: ca. 2min Wunderbares Kindertheater mit Pablo Keller im „Komplex“

Für Kinder ab drei Jahren ist das Theaterstück „Nächster Sein“ gedacht, das am 12. März im Jugend- und Kulturzentrum „Komplex“ an der Mauerstraße 56 in Schüttorf über die Bühne geht.