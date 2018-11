„Wolkenroller“ präsentieren neues Stück

Schüttorf Die Theatergruppe „Wolkenroller“ zeigt schon bald ihr neues Stück. „Irgendwie Anders“ ist das 23. Theaterstück, das von ihnen aufgeführt wird. Spieler der Lebenshilfe Nordhorn und der Oberschule Schüttorf proben seit Januar. Jeden Dienstag geht es im „Komplex“ rund bei den Proben

. Die inklusive Theatergruppe „Wolkenroller“ hat sich mit dem Thema Anderssein und Ausgrenzung beschäftigt. Entstanden ist ein Stück welches erzählt, wie es jemanden geht, der ständig ausgegrenzt und so fast selber zum Ausgrenzenden wird. Finanziell unterstützt wird das Projekt durch die Aktion Mensch, der Heilig Geist Stiftung der Stadt Schüttorf und dem Landkreis Grafschaft Bentheim.

Die Premiere ist am Sonnabend, 1. Dezember, 17 Uhr im Theater der Obergrafschaft in Schüttorf. Am Montag, 3. Dezember, 10 Uhr, und am Dienstag, 4. Dezember, 10 Uhr gibt es jeweils Schulaufführungen. In der Nordhorner Alten Weberei wird das Stück am Donnerstag, 6. Dezember, 19 Uhr, und am Freitag, 7. Dezember, 10 Uhr aufgeführt.

Bei der Bestellung von mehreren Tickets bitten die Veranstalter um eine Anmeldung mit der Anzahl der Tickets und den Tag der Veranstaltung via E-Mail an rainer.bluhm@komplex-schuettorf.de oder telefonisch unter der Nummer 05923 960512.