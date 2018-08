Empfehlung - Wo soll der Sandsteinbogen in Bad Bentheim stehen?

Bad Bentheim Die Bürgerstiftung plant, den Bogen aus Bentheimer Sandstein nachzubauen, der 1628 mit dem Segler Batavia vor der australischen Küste unterging und heute in einem Museum in Geraldton steht. Nun sucht sie nach einem geeigneten Standort für das Portal in Bad Bentheim. Vorschläge werden unter Telefon 05922 5809441 oder per Mail an info@buergerstiftung-badbentheim.de entgegengenommen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/wo-soll-der-sandsteinbogen-in-bad-bentheim-stehen-247628.html