Empfehlung - Wird Jens van Bebber aus Samern Landwirt des Jahres?

Samern „Dass sich Tierwohl, Umweltschutz und Wirtschaftlichkeit in der Schweinehaltung unter einen Hut bringen lassen, zeigen Katja Bodenkamp und Jens van Bebber mit ihrer Geschäftsidee“, heißt es in einer Pressemitteilung der Organisatoren. Unter dem Markennamen „Dukes of Berkshire“ produziert und vermarktet das Landwirts-Paar gemeinsam mit Partnern aus der gesamten Wertschöpfungskette Schweine aus „besonders artgerechter Haltung“. Ziel war dabei nicht die Produktion für die Nische, sondern ein messbares Konzept.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/wird-jens-van-bebber-aus-samern-landwirt-des-jahres-321684.html