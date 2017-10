Empfehlung - Wiesn sind in Schüttorf bereits Tradition

Schüttorf. Wie viel Maß Bier kann eine Bedienung auf der Wiesn eigentlich auf einmal tragen? Bei dem 9. Schüttorfer Zeltfest waren acht Maß schon mal keine schlechte Leistung. Im großen Zelt auf dem Kuhmplatz waren die Bedienungen voll im Einsatz – im Vorverkauf waren bereits 1100 Karten an Freunde des kultigen bayerischen Festes verkauft worden, zusätzlich gab es noch eine Abendkasse. „Bei uns gibt es heute alles, was es auch beim Oktoberfest in München gibt“, berichtete Daniel Hempen vom Veranstalter „Pentagon ConZerts“, einem Zusammenschluss mehrerer Wirte aus der Schüttorfer Innenstadt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/wiesn-sind-in-schuettorf-bereits-tradition-209540.html