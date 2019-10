Empfehlung - Werbung für Vogelschutz und Rassegeflügelzucht

Schüttorf Sehr kurzfristig hatten sich die Vereinsmitglieder zu dieser Ausstellung entschlossen, denn die eigene Ortsschau mit Bewertung der Tiere findet erst am 9. und 10. November zusammen mit dem Verein Emsbüren in Emsbüren statt. Schwerpunkte der Ausstellung waren die Themen Haltung und Ernährung von Rassegeflügel in Verbindung mit gesunder Ernährung ohne gentechnisch verändertes Futter sowie Stallbau. Außerdem nahm der Natur- und Artenschutz einen großen Bereich in der Ausstellung ein. Um das große Wasserbecken, auf dem Streicherenten schwammen, wurde das Rassegeflügel in Volieren und großen Käfigen präsentiert. Bei der Dekoration der Halle kamen viele Grünpflanzen und Blumen zum Einsatz, sodass sich die Ausstellungshalle in ein kleines blühendes Paradies verwandelte, in das sich Informationsstände über Stallbau, Fütterung, alte Haustierrassen, Vogel- und Insektenschutz einfügten, und auch ein Kinderspielbereich mit großer Strohecke und Nistkastenbau wurde eingerichtet.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/werbung-fuer-vogelschutz-und-rassegefluegelzucht-325756.html