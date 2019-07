Empfehlung - Wensing will Schüttorf im Stadtmarketing voranbringen

Schüttorf „Back to the roots“ lautete im Sommer das Motto für Daniela Wensing. Die 31-jährige Schüttorferin ist seit dem 1. Juli in ihrer Heimatstadt als Projektmanagerin für die Bereiche Stadtmarketing, Tourismus und Kultur verantwortlich. „Ich bin stark mit Schüttorf verwurzelt und freue mich auf die neue Herausforderung“, sagt Wensing, die nach sechs Jahren im Ruhrgebiet und in Hessen in die Obergrafschaft zurückkehrt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/wensing-will-schuettorf-im-stadtmarketing-voranbringen-307927.html