Empfehlung - Experiment in Schüttorf: Fürbitte kommt per WhatsApp

Schüttorf Laut erklingen die Glocken des „Schüttorfer Riesens“, doch die reformierte Gemeinde der Vechtestadt trifft sich an diesem Sonntag nicht in dem historischen Kirchenbauwerk, sondern im benachbarten Gemeindehaus: Mit zwei außergewöhnlichen Gottesdiensten, die am Vormittag und am Abend gefeiert wurden, haben die Veranstalter getestet, wie sich moderne Medien in kirchliche Zusammenkünfte einbinden lassen. Ein großes Team von rund 30 jungen Leuten zeichnete gemeinsam mit Pastor Johannes de Vries und Jugendreferent Silvan Lange für die Vorbereitung verantwortlich.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/wenn-die-fuerbitte-per-whatsapp-kommt-318945.html