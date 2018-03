Empfehlung - Wenn die Camper nach Schüttorf kommen, wird gegrillt

Schüttorf. Beate Puls kennt ihre Stammgäste. „Die haben in den letzten Wochen schon mit den Hufen gescharrt und darauf gewartet, dass es endlich losgeht“, erzählt die Schüttorferin, die zusammen mit ihrer Familie den Campingplatz am Quendorfer See betreibt. Am vergangenen Wochenende wurden die Dauercamper dann erlöst: Saisoneröffnung! „Wir eröffnen immer in der Woche vor Ostern, spätestens aber am 1. April“, berichten Beate und Helmut Puls.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/wenn-die-camper-nach-schuettorf-kommen-wird-gegrillt-230555.html