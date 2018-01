Empfehlung - Weltreise zu Hunderten Feuerwehrstationen

Schüttorf. Ein Feuer in Griechenland bekämpfen, einen Buschband in Australien löschen oder sich in den USA zum Waldbrandexperten ausbilden lassen: So verbringen der 48-jährige Jürgen Sprengel und sein bester Freund, der 45-jährige Harald Schillinger, meist ihren Urlaub. „Luxus und Komfort waren noch nie unsere Sache“, sagt Sicherheitsingenieur Schillinger. „Dadurch haben wir viel über Brandbekämpfung, die Organisation von Rettungskräften und Feuerwehrausrüstung auf der Welt gelernt“, fügt Brandversuchsingenieur Sprengel hinzu.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/weltreise-zu-hunderten-feuerwehrstationen-221986.html