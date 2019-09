Empfehlung - Weltladen Schüttorf zeigt „Sprechende Steine“ aus Simbabwe

Schüttorf Sie werden nicht ohne Grund „Sprechende Steine“ genannt, denn hinter jeder Skulptur verbirgt sich eine Geschichte. „Zvirimudombo - Es steckt etwas im Stein“: So lautet der Titel der Ausstellung des Schüttorfer Weltladens mit zeitgenössischen Skulpturen aus Simbabwe, die noch bis Samstag in der Kirchschule Schüttorf zu sehen sind. Danach werden die Kunstobjekte bis zum Ende der Herbstferien in verschiedenen Schüttorfer Geschäften ausgestellt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/weltladen-schuettorf-zeigt-sprechende-steine-aus-simbabwe-318398.html