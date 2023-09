Als Location für das Auftaktkonzert ihrer „Heimweh – Fernweh“-Tournee hat sich die Liedermacherin Ronja Maltzahn das Komplex in Schüttorf ausgesucht. In Begleitung ihrer „BlueBird“-Bandfamilie ist sie am 20. Oktober zu Gast im Jugend- und Kulturzentrum. Foto: Zuzanna Badziong