Empfehlung - Weiter Kritik an Standort für Kita-Bau

Schüttorf Im Juni hatte die Mehrheitsgruppe aus CDU und Schüttorfer Liste gegen den Standort auf dem Grundstück der Erich-Kästner-Schule (EKS) an der Hermann-Schlikker-Straße votiert und sich auf die Wiese zwischen Vechtehalle an der Quendorfer Straße und dem Nordring festgelegt. Das Grundstück wird derzeit als Freifläche für den Sportunterricht von der Süsteresch-Grundschule und der katholischen Grundschule genutzt. Bis zur Fertigstellung wurden als Übergangslösung mit einer für zwei Jahre geltenden Genehmigung Container an der Rüskau-Kita aufgestellt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/weiter-kritik-an-standort-fuer-kita-bau-313328.html