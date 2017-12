Weihnachtsmarkt: Probelauf am Quendorfer See gelingt

Eine gelungene Premiere hat am Wochenende der „Else am See Weihnachtsmarkt“ am Quendorfer See in Schüttorf gefeiert. Von Freitagnachmittag an zog das bunte Treiben drei Tage lang zahlreiche Besucher an.