Wegen Corona: Schüttorf ruft allgemeine Gefahrenabwehr aus

Als erster Rathauschef in der Grafschaft hat Schüttorfs Samtgemeindebürgermeister Manfred Windhaus die allgemeine Gefahrenabwehr ausgerufen. Erstmals treten damit Maßnahmen unterhalb der Katastrophenschutz-Ebene in einer Grafschafter Kommune in Kraft.