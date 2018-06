Empfehlung - Übungseinsatz in Schüttorf: Fabrikhalle brennt

Schüttorf Feuerwehrsirenen heulten am Freitagnachmittag gegen 17 Uhr in Schüttorf. Die Einsatzkräfte rückte mit acht Wagen und 34 Mann aus, um einen Brand auf dem Gelände der Firma H. Eissing Mineralöl am Veddelers Weg zu löschen. Bei dem Einsatz handelte es sich allerdings um keinen Ernstfall, sondern ein fiktives Szenario. Das erfuhren auch die Feuerwehrleute erst vor Ort. Bei der Übung sollte geprobt werden, ob Brandherde an der vor rund zwei Jahren errichteten Halle bei einem tatsächlichen Feuer gut zu erreichen sind. Ebenfalls getestet wurde die Löschwasserversorgung.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/web-artikel-238853.html