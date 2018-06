Empfehlung - Wenig Überraschendes bei TV-Sendung mit Familie Bösch

Schüttorf Gelbe Säcke muss man an die Straße stellen, damit sie abgeholt werden, ein Dichtungsstück für den Schlauch einer Waschmaschine kostet mehr als drei Euro und Geld macht nicht glücklich, aber unabhängig. Wenn uns der Auftritt der Schüttorfer Familie Bösch in „Plötzlich arm, plötzlich reich – Das Tauschexperiment“ um Erkenntnisse in wesentlichen Lebensfragen bereichert hat, dann um diese. Für eine Woche hat die Millionärsfamilie aus der Vechtestadt ihr Leben mit dem der Familie Immetsberger-Bielmann aus Kaiserslautern getauscht, die natürlich deutlich weniger Geld zur Verfügung haben.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/web-artikel-238742.html