Empfehlung - Familie Bösch bei Tausch-Experiment im TV

Schüttorf Um 20.15 Uhr können Zuschauer im Fernsehen auf Sat.1 verfolgen, wie die Schüttorfer Familie um Wilfried und Kathrin Bösch sich eine Woche lang mit einem Budget von 197,50 Euro über Wasser hält. In dem TV-Format „Plötzlich arm, plötzlich reich“ tauschen Familien mit sehr hohem und sehr niedrigem Einkommen für eine Woche das Zuhause. Familie Bösch zieht für sieben Tage in die Mietwohnung von Familie Immetsberger-Bielmann nach Kaiserslautern. Während für die Böschs unter anderem ein Besuch bei der Tafel ansteht, zieht die Tauschfamilie in ihre Familienvilla in Schüttorf.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/web-artikel-238505.html