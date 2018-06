Schüttorfer Erich-Kästner-Schule zieht um

Weil es an der Förderschule im kommenden Schuljahr nur noch 20 Schüler gibt, ziehen diese in Räume der Schüttorfer Oberschule. Sie werden dort aber nicht inklusiv in einer Regelklasse unterrichtet, sondern sind weiterhin Schüler der Erich-Kästner-Schule.