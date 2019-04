Wasserdruck: Störung bei den Stadtwerken Schüttorf

Schüttorf Schüttorfer brauchen am Mittwoch Geduld, wenn sie den Wasserhahn aufdrehen. Aufgrund eines Stromausfalls im Wasserwerk kommt es zurzeit zu „einem Abfall des Wasserdrucks“ in der Vechtestadt. Das teilen die Stadtwerke Schüttorf-Emsbüren auf ihrer Facebook-Seite mit. Betroffen seien Schüttorf und Salzbergen. „Wir arbeiten mit Hochdruck an der Fehlerbehebung und informieren euch“, heißt es in der Kurzmitteilung.