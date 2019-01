Empfehlung - Warteliste bei der Schüttorfer Jugendfeuerwehr

Schüttorf Bennet Slüter ist das „Feuerwehrkind des Jahres“ 2018 in Schüttorf. Dies wurde bei der die Jahreshauptversammlung der Jugendfeuerwehr Schüttorf im Feuerwehrhaus am Montagabend bekannt gegeben. Bennet Slüter hatte eine Dienstbeteiligung von fast 100 Prozent. Jugendfeuerwehrwart André Vernim hatte die Jugendfeuerwehrmitglieder und deren Eltern begrüßt. Außerdem gab er einen Rückblick auf das Jahr 2018. Neben dem Osterfeuer erwähnte Vernim auch die Abnahme der Leistungsspange in Bad Essen, die mit der Jugendfeuerwehr Isterberg absolviert wurde. Auch diverse Veranstaltungen seitens der Kreisjugendfeuerwehr standen 2018 auf der Agenda.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/warteliste-bei-der-schuettorfer-jugendfeuerwehr-276924.html