Empfehlung - Wahrzeichen schmücken Kreisverkehr in Samern

Samern Im Kreisverkehr in Samern, der die Salzberger Straße, den Nordring und Holmers Kamp verbindet, rollt bereits seit rund drei Jahren der Verkehr. Und das zur allgemeinen Zufriedenheit. „Es hat sich gezeigt, dass es die richtige Entscheidung war, statt einer Ampelanlage den Kreisverkehr zu bauen. Auch wenn das mit Mehrkosten verbunden war“, sagte Samtgemeindebürgermeister Manfred Windhaus in der vergangenen Woche bei einer kleinen Feierstunde in der nahe gelegenen Gaststätte Venhaus. Der Grund für die Zusammenkunft von Vertretern aus Politik, Wirtschaft, Verwaltung und Bauhof war aber nicht, die Tatsache, dass der Verkehr an dem früheren Gefahrenschwerpunkt sicher in Richtung Schüttorf, Samern und Autobahnen fließt. Seit Ende des vergangenen Jahres ist auch das Gestaltungskonzept des Kreisverkehrs abgeschlossen. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/wahrzeichen-schmuecken-kreisverkehr-in-samern-343645.html