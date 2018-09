Wagen brennt auf Autobahn 31 bei Schüttorf aus

Schüttorf Am Montagnachmittag hat ein Auto auf der A 31 in Höhe des Autobahnkreuzes Schüttorf gebrannt. Eine 54-jährige Frau aus Billerbeck war gegen kurz vor 16 Uhr mit ihrem BMW in Richtung Emden unterwegs. Als eine Warnleuchte im Fahrzeug ein Problem signalisierte, stoppte sie das Auto auf dem Standstreifen, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Wenig später schlugen Flammen aus dem Motorraum. Die Frau brachte sich in Sicherheit und verständigte die Feuerwehr. Der BMW brannte komplett aus. Die Sachschadenshöhe ist noch nicht bekannt.