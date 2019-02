Empfehlung - Vortrag: „Kindern vernünftigen Umgang mit Handy beibringen“

Schüttorf „Früher war das nächste Wort, das Kinder nach „Mama“ und „Papa“ beherrschten oft „Auto“. Heute könnte es eher „Alexa“ sein“, erklärte Lutz Siemer den 70 Teilnehmenden an der vierten Elternakademie der Oberschule Schüttorf. Der 51-jährige Diplom-Psychologe aus Münster beschäftigt sich seit mehr als zehn Jahren mit Fragen rund um den Handykonsum von Kindern und Jugendlichen. Dass zum ersten Wortschatz das Wort „Alexa“ – der Name eines internetbasierten Sprachassistenten – gehört, sei aber vollkommen normal, denn es gehört zu der erlebten Technikwelt. „Alles, was wir als Kind an Technik erleben, wird als gegeben hingenommen. Danach wird neue Technik spannend und erst wenn wir älter werden und sie nicht mehr verstehen, dann wird es eher unheimlich.“ Er verwies auf die Zeiten, als vor den Gefahren des Walzertanzens (1758) und des Lesens (1821) gewarnt wurde. „Wären wir heute nicht froh, wenn unsere Kinder mal ein Buch in die Hand nehmen würden?“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/vortrag-kindern-vernuenftigen-umgang-mit-handy-beibringen-282330.html