Empfehlung - Vorbereitungen für die neue Kita in Schüttorf laufen

Schüttorf Die Aufregung um den Standort einer neuen Kita in Schüttorf ist abgeebbt. Aber die emotional geführten Streitigkeiten zwischen CDU und Schüttorfer Liste auf der Befürworterseite für einen Neubau neben der Vechtesporthalle an der Quendorfer Straße sowie SPD, Grünen, Linken und FDP, die auf der anderen Seite einen Neubau anstelle der Erich-Kästner-Schule an der Ratsherr-Schlikker-Straße durchsetzen wollten, haben Spuren hinterlassen. Das wurde am Montagabend in der ersten Sitzung des Planungs- und Umweltausschusses des Rates der Stadt Schüttorf deutlich.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/vorbereitungen-fuer-die-neue-kita-in-schuettorf-laufen-317907.html