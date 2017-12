Vor Diskothek: 19-Jähriger beschädigt Streifenwagen

gn Schüttorf. Ein 19-Jähriger hat am frühen Sonntagmorgen einen Streifenwagen der Polizei in Schüttorf beschädigt. Wie die Polizei meldet, trat der Mann gegen 6 Uhr gegen das Rücklicht eines Streifenwagens. Der Wagen stand vor einer Diskothek an der Industriestraße. Der Mann soll die Polizisten zuvor mehrfach vor anderen Gästen provoziert und mit obszönen Schimpfwörtern beleidigt haben, heißt es in einer Pressemitteilung. Der 19-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und Beleidigung verantworten.

