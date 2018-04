Vor 150 Jahren: Schüttorfer Katholiken bekommen Gotteshaus

Die katholische Gemeinde in Schüttorf feiert 150-jähriges Bestehen: Am 29. September steht ein großes Pfarrfest samt Besuch von Bischof Bode an. Davor plant die Gemeinde Veranstaltungen, die sich unter anderem mit der Geschichte ihrer Kirche befasst.