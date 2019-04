Empfehlung - Von Folk bis Rock an sieben Orten

Schüttorf Die Musiknacht hat in Schüttorf eine lange Tradition. Am Sonnabend ging die Veranstaltung mit einem breiten musikalischen Spektrum in verschiedenen Lokalen zum 31. Mal über die Bühne. Dabei zeigte sich einmal mehr, dass sich das Format immer wieder neu erfindet. Seit den Anfängen gibt es bei den Veranstaltungsorten mehrere Konstanten wie das „Firlefanz“, das „Komplex“ oder die „Eierschale“, es gibt aber auch immer wieder Veränderungen. Das war auch Sonnabend der Fall. Zum ersten Mal machte die Musiknacht im evangelisch-reformierten Jugendcafé an der Mauerstraße Station und feierte mit dem Auftritt der Band „Seisiún“ eine äußerst gelungene Premiere. Für viele Musiknacht-Besucher war das Konzert der Irish-Folk-Band aus Mönchengladbach dabei auch ein Zeitsprung in die Vergangenheit. „Viele von uns haben hier ihre Jugend verbracht. Das ist wie ein Klassentreffen“, freute sich Mitorganisator Bernd Kalter über die vielen bekannten Gesichter, die im Laufe des Abends Station im Jugendcafé machten. Für den Leiter des Jugendförderkreises der evangelisch-reformierten Kirchengemeinde war es noch mehr. Zum Charakter des Klassentreffens kam ein Familientreffen hinzu. Denn zum Trio von „Seisiún“ gehört mit Gerhard Kalter sein älterer Bruder. Der zog zusammen mit Volker Abrahamczik und Martin Hoffmann die Zuhörer mit stimmungsvollem Irish-Folk sofort auf seine Seite.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/von-folk-bis-rock-an-sieben-orten-290847.html