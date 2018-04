Empfehlung - Von der Klasse auf die Kanzel: Lehrerin predigt in Schüttorf

Schüttorf. Ein bisschen nervös sei sie durchaus, wenn sie an Sonntag denke, sagt Helga Rahm. Um 15 Uhr wird die Schüttorferin an diesem Tag in der lutherischen Christophorus-Kirche in der Vechtestadt im Mittelpunkt stehen. Landessuperintendent Dr. Detlef Klahr wird sie in einem feierlichen Gottesdienst in das Amt der Prädikantin einführen. In dieser Funktion darf Rahm als ehrenamtliche Laienpredigerin innerhalb der evangelischen Landeskirche selbst verfasste Predigten abhalten und auch das Abendmahl austeilen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/von-der-klasse-auf-die-kanzel-lehrerin-predigt-in-schuettorf-232170.html