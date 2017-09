Empfehlung - Vollgepackter Container auf dem Weg nach Syrien

ash SCHÜTTORF/BAD BENTHEIM. Wie klein ist doch der Mensch neben einem 40-Fuß-Schiffscontainer. Dieser Vergleich bot sich an, als die muslimisch-alevitische Gemeinschaft Ehl-i Beyt am Sonnabend in der Schüttorfer Finkenstraße eine solche stählerne Riesenkiste mit Hilfsgütern für die Menschen in Syrien belud.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/vollgepackter-container-auf-dem-weg-nach-syrien-207928.html