Empfehlung - Voll besetzte Mensa beim ersten „Fairen Frühstück“

Schüttorf Auf große Resonanz ist das „Faire Frühstück“ gestoßen, das der Schüttorfer Eine-Welt-Laden am Sonnabend in der Oberschule veranstaltet hat. Die Tische in der Mensa waren bis auf den letzten Platz besetzt. „Wir sind überwältigt davon, wie groß das Interesse an unserer Aktion ist“, sagte Volker Dreyer, der erste Vorsitzende des gemeinnützigen Vereins. Diese Premiere hatten sich die Aktiven des Eine-Welt-Ladens im Rahmen der „Fairen Woche“ ausgedacht, in der vom 14. bis 28. September bundesweit mehr als 2000 Aktionen zum Thema fairer Handel stattfinden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/voll-besetzte-mensa-beim-ersten-fairen-fruehstueck-257403.html