Empfehlung - Vielfältiges Gedenken an jüdischen Leben

Schüttorf An das jüdische Leben wurde am Montag auf vielfältige Weise in Schüttorf erinnert. Im Rahmen der Fortführung der Stolperstein-Aktion von Künstler Gunter Demnig hatten die Stadt Schüttorf und der Ökumenekreis der großen Schüttorfer Kirchengemeinden Nachfahren von Juden eingeladen, die zur Zeit des Nationalsozialismus aus der Vechtestadt fliehen mussten, vertrieben wurden oder in Konzentrationslager deportiert wurden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/vielfaeltiges-gedenken-an-juedischen-leben-251022.html