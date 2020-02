Viele Teilnehmer bei Pokalschießen 2020 in Samern

Samern Der 1. Vorsitzende Dirk Bütergerds des Schützenvereins Samern begrüßte die reichlich anwesenden Schützen und Schützinnen zur Siegerehrung des öffentlichen Pokalschießens in Samern. Er lobte die gute Beteiligung beim Schießen und die fairen Wettkämpfe. Des Weiteren bedankte er sich bei der Schießgruppe für die Ausrichtung. Dann gab er das Wort weiter an den 1. Schießwart Kleinkaliber, Hannes Freytag, der die weitere Siegerehrung übernahm. Die vielen angereisten Nachbarvereine schossen in insgesamt 12 Wettkämpfen um den Sieg. Der Wanderpokal des Pokalschießens ging in diesem Jahr erneut an den SF Emsdetten.

Nähere Informationen: www.schuetzenverein-samern.de