Empfehlung - Viel Kritik an Bauvorhaben an der Bentheimer Straße

Schüttorf In Schüttorf sorgt der Neubau eines Mehrfamilienhauses an der Bentheimer Straße 43 für Unmut. Einige Anwohner machten ihrem Ärger am Montagabend in der Sitzung des Planungs- und Umweltausschusses Luft. Aber auch die Stadt Schüttorf sieht das Vorhaben kritisch.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/viel-kritik-an-bauvorhaben-an-der-bentheimer-strasse-280086.html