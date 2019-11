Empfehlung - Viel Investitionsbedarf an Schüttorfer Schulen

Schüttorf Dazu gehören unter anderem eine Fassadenerneuerung an den Werkräumen der evangelischen Grundschule, die Sanierung des Verwaltungsservers an der Grundschule auf dem Süsteresch, Ankauf und Herrichtung des früheren Erich-Kästner-Schulgebäudes für die katholische Grundschule, die zum neuen Schuljahr dorthin umziehen soll, die Sanierung von Fußböden in der Grundschule Quendorf und die Sanierung der Lehrküche an der Oberschule. Vorgesehen ist auch, die Schulen an das Glasfasernetz anzuschließen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/viel-investitionsbedarf-an-schuettorfer-schulen-331410.html