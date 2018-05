„Verschmutzt und durchnässt“: Polizei sucht Tatverdächtigen

gn Schüttorf. Die bisherigen Ermittlungen haben ergeben, dass ein etwa 20-jähriger Mann gegen 2 Uhr von einem Taxifahrer in der Nähe des Tatortes abgesetzt wurde. Er war äußerlich verschmutz, komplett durchnässt und in eine Decke gehüllt. Der Mann steht in Verdacht, für die Sachbeschädigungen verantwortlich zu sein.

Zeugen hatten beobachtet, wie der Tatverdächtige im Bereich der Mauerstraße und der Pottstiege mit einer weiteren bislang unbekannten Person gesprochen hat. Die Polizei sucht diesen wichtigen Zeugen und weitere Personen, die Hinweise zu dem beschriebenen Mann geben können. Bislang auch noch nicht abgeschlossen ist die Suche nach möglichen weiteren Geschädigten. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bentheim unter Telefon 05922 9800 entgegen.