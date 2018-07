Empfehlung - Verschlungene Wege führen durch „Bavincks Dschungel“

Schüttorf So dichtes Grün an Grün, so viele Rosenarten, so liebevoll gestaltete Täfelchen mit Hinweisen und ausgewählten Gedichten finden sich wohl in kaum einem anderen Garten in der Grafschaft. Auf ihrem Grundstück an der Schüttorfer Nordstraße haben Wilma und Heinz Bavinck ein Paradies für Flora und Fauna geschaffen. Seit Jahren beteiligen sich die Bavincks an der Aktion „Offene Gartenpforte“. Für jeweils einen Tag darf sich jeder Gartenfreund zur Besichtigung eingeladen fühlen. Für die GN gab es jetzt einen Extrarundgang.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/verschlungene-wege-fuehren-durch-bavincks-dschungel-244740.html