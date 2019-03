Verkaufsoffen und Frühlingsansingen am Sonntag in Schüttorf

Schüttorf Gemeinsam Frühlingsgefühle wecken: Am Sonntag, 31. März, steht auf dem Marktplatz in Schüttorf das zweite Frühlingsansingen mit Schüttorfer Chören an. Es werden Liedzettel verteilt, sangesfreudige Bürger können also miteinstimmen, teilt der „Pluspunkt“ den GN auf Anfrage mit. Ebenfalls öffnen die Geschäfte in der Innenstadt von 13 bis 18 Uhr. Auch die Kirchschule lädt von 13 bis 17 Uhr zum „Tag der offenen Tür“ ein. Unter anderem stellen sich der „Pluspunkt“, das Schulmuseum, der Heimatverein und die Musik-Akademie vor. Für Kaffee und Kochen wird gesorgt, teilen die Veranstalter mit.