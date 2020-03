Empfehlung - Verein der Vogelliebhaber: Landesverbandsschau in Schüttorf

Suddendorf Zahlreiche Mitglieder des Obergrafschafter Vereins der Vogelliebhaber fanden sich jüngst zur Jahreshauptversammlung in der Gaststätte Rielmann in Suddendorf ein. Günter Kamp, 1. Vorsitzender des Vereins, zeigte sich in seinem Rückblick auf das vergangene Jahr sehr erfreut über die zahlreichen Erfolge, welche die Züchter auf überregionalen Schauen erzielen konnten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/verein-der-vogelliebhaber-landesverbandsschau-in-schuettorf--347165.html